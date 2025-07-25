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HABER /  POLİTİKA

Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu

Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek meclis komisyonuna katılacak isimlerin bildirilmesi için siyasi partilere yazı gönderdi.

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TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 üyeden oluşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

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