50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!

Türkiye genelinde bunaltan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken Şırnak'ın Silopi ilçesinde tüm zamanların ulusal sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce Cizre ilçesi 49.1 ile rekoru kırmıştı. Bugün ise Silopi ilçesi 50 dereceyi gördü.

Abone ol

Bir süredir sıcak hava dalgası etkisinde olan Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre; ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

50 DERECE İLE REKOR KIRILDI

Türkiye'de tüm zamanların resmi olarak ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru, 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,1 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Son olarak; Şırnak Silopi termometreler saat 14:30 itibariyle 50 dereceyi gösterdi.