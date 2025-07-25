BIST 10.658
DOLAR 40,55
EURO 47,61
ALTIN 4.351,71
HABER /  DÜNYA

ABD'de 32 yıl hapis yattıktan sonra aklandı, dönemin yetkililerine dava açtı

ABD'de 32 yıl hapis yattıktan sonra aklandı, dönemin yetkililerine dava açtı

ABD'nin Maryland eyaletinde, cinayet suçundan hapiste geçirdiği 32 yılın ardından yanlışlıkla hüküm giydiği belirlenerek affedilen John Huffington, dönemin yetkililerine dava açtı.

Abone ol

Maryland'e bağlı Harford County'de, 1981'de işlenen iki cinayete dahil olduğu gerekçesiyle 32 yıl hapis yatan Huffington, yaptığı açıklamada, dönemin bazı yetkilileri hakkında hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.

Huffington, işlemediği cinayet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı için dönemin yardımcı eyalet savcısı Gerard Comen'e, Harford yönetimine ve şerif ofisi dedektifleri David Saneman, William Van Horn ve Wesley J. Picha'ya geçen haftalarda dava açtığını söyledi.

Hapishanede geçirdiği zamanın ilişkilerini zedelediğini kaydeden Huffington, "Parmaklıklar ardında geçirdiğim tüm o yıllar kendi ailemi kurma ve annem ölürken onunla birlikte olma olanağımı elimden aldı. Sonunda serbest bırakıldığımda doksanlı yaşlarında ve Alzheimer olan babamla geçirebileceğim değerli zamanı elimden aldı." diye konuştu.

Huffington'un 32 yıllık hukuk mücadelesi

Huffington, 1981 yılında iki kişinin öldürülmesinin ardından yakalanarak önce idama ardından iki kez müebbet hapse çarptırılmıştı. Hapis cezası kararına itiraz eden Huffington'a 1983'te idam cezası verilmiş, ardından bu karar iki kez müebbet hapse çevrilmişti.

Dönemin Eyalet Savcısı Joseph Cassilly, 1999'da DNA testi üzerinden hazırlanan raporu Huffington'un avukatlarına vermemişti.

Maryland'de bir hakim, Huffington'ın önceki itirazlarında mevcut olmayan DNA testini kullanarak yeni kanıtlar sunmasının ardından 2013 yılında onun hakkındaki mahkumiyet kararını bozmuş ve yeni bir dava açılması kararını vermişti.

Saç örneğine yapılan DNA testi incelendiğinde, olay yerinde bulunan kanıtların Huffington'ın olmadığı ortaya çıkmıştı. Böylece, Huffington 2013'te özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bunun üzerine Maryland Yüksek Mahkemesi, 2021'de oy birliğiyle Cassilly'nin barodan ihraç edilmesine karar vermiş, söz konusu cinayette delilleri sakladığını ve sonraki yıllarda bu konuda yalan söylediğini tespit etmişti.

Cassily, 2019'da emekli olmuş, ocak ayında vefat etmişti.

Huffington, 2023'te dönemin valisi Larry Hogan tarafından, savcının yasaları kötüye kullandığı gerekçesiyle affedilip, 2,9 milyon dolarlık tazminat hakkı elde etmişti.

Maryland eyalet yönetimi, 2023'te Huffington'a 2,9 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu
Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu
Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber
Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...