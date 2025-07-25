ABD'de 32 yıl hapis yattıktan sonra aklandı, dönemin yetkililerine dava açtı

ABD'nin Maryland eyaletinde, cinayet suçundan hapiste geçirdiği 32 yılın ardından yanlışlıkla hüküm giydiği belirlenerek affedilen John Huffington, dönemin yetkililerine dava açtı.

Abone ol

Maryland'e bağlı Harford County'de, 1981'de işlenen iki cinayete dahil olduğu gerekçesiyle 32 yıl hapis yatan Huffington, yaptığı açıklamada, dönemin bazı yetkilileri hakkında hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.

Huffington, işlemediği cinayet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı için dönemin yardımcı eyalet savcısı Gerard Comen'e, Harford yönetimine ve şerif ofisi dedektifleri David Saneman, William Van Horn ve Wesley J. Picha'ya geçen haftalarda dava açtığını söyledi.

Hapishanede geçirdiği zamanın ilişkilerini zedelediğini kaydeden Huffington, "Parmaklıklar ardında geçirdiğim tüm o yıllar kendi ailemi kurma ve annem ölürken onunla birlikte olma olanağımı elimden aldı. Sonunda serbest bırakıldığımda doksanlı yaşlarında ve Alzheimer olan babamla geçirebileceğim değerli zamanı elimden aldı." diye konuştu.

Huffington'un 32 yıllık hukuk mücadelesi

Huffington, 1981 yılında iki kişinin öldürülmesinin ardından yakalanarak önce idama ardından iki kez müebbet hapse çarptırılmıştı. Hapis cezası kararına itiraz eden Huffington'a 1983'te idam cezası verilmiş, ardından bu karar iki kez müebbet hapse çevrilmişti.

Dönemin Eyalet Savcısı Joseph Cassilly, 1999'da DNA testi üzerinden hazırlanan raporu Huffington'un avukatlarına vermemişti.

Maryland'de bir hakim, Huffington'ın önceki itirazlarında mevcut olmayan DNA testini kullanarak yeni kanıtlar sunmasının ardından 2013 yılında onun hakkındaki mahkumiyet kararını bozmuş ve yeni bir dava açılması kararını vermişti.

Saç örneğine yapılan DNA testi incelendiğinde, olay yerinde bulunan kanıtların Huffington'ın olmadığı ortaya çıkmıştı. Böylece, Huffington 2013'te özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bunun üzerine Maryland Yüksek Mahkemesi, 2021'de oy birliğiyle Cassilly'nin barodan ihraç edilmesine karar vermiş, söz konusu cinayette delilleri sakladığını ve sonraki yıllarda bu konuda yalan söylediğini tespit etmişti.

Cassily, 2019'da emekli olmuş, ocak ayında vefat etmişti.

Huffington, 2023'te dönemin valisi Larry Hogan tarafından, savcının yasaları kötüye kullandığı gerekçesiyle affedilip, 2,9 milyon dolarlık tazminat hakkı elde etmişti.

Maryland eyalet yönetimi, 2023'te Huffington'a 2,9 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.