Bülent Arınç, Mehmet Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti: "Tutuksuz yargılama esas olmalı"

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çalık'ı hastanede ziyaret etti ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve "lösemi nüksü açısından yüksek riskli" olması nedeniyle cezaevinde kalması riskli bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çalık'ı hastanede ziyaret etti.

Arınç ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Arınç "Herkesi merhamete, vicdana davet ediyorum. Tutuksuz yargılanma esas olmalıdır. Benim tanıdığım Murat Çalık pırlanta gibi bir insandır" dedi.

Arınç şunları söyledi:

"Henüz iddianamesi bile yazılmadı, ancak tutukluluk hali devam ediyor. Serbest bırakılmasını arzu etmiştim, olmadı ama olacaktır inşallah. Rahatsızlığı söz konusu, steril bir ortamda olduğu için bizim görüşmemize haklı olarak izin verilmiyor. Doktorları beni bilgilendirdi. Tedavisi sürüyor, geçmişte yaşadığı rahatsızlıkların nüks etme ihtimali var. Önemli olan Adli Tıp’ın bir türlü olumlu karar vermemesi. Herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum.

Çalık’ın annesi, eşi ve evladıyla görüştüm. Avukatlarıyla da konuştum, hepsine teşekkür ediyorum. Ümit ederim sevindirici haberi Türkiye olarak bekliyoruz.

Tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır. Burada bir cinayetten ya da ağır bir suçtan bahsetmiyoruz. Kendisi toplumda yeri olan bir isim.

Geçmişten örnekler verdi: "5 yıl hapis cezası aldım ama..."

Ben de yargılandım, 5 yıl hapis cezası aldım ama tutuksuz yargılandım. Cumhurbaşkanımız tutuksuz olarak yargılandı. Cezaevine hüküm kesinleştikten sonra girdi. Sayın rahmetli Erbakan tutuksuz yargılandı. Evinde cezasını çekti. Bugün de bütün dünya tutuksuz yargılamayı prensip olarak kabul ediyor. Ama bu bizde bu süreç içerisinde çok yerine getirilmiyor. İnşallah hakimlerimizin de savcılarımızın da anayasa mahkemesi kararlarına, AHİM kararlarına uygun olarak bu konularda çok daha hukuka uygun davranacağını ümit ediyoruz."

Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapmıştı

Arınç, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Murat Çalık için çağrı yapmıştı. Arınç, "Kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak her şeyden önemli olan yaşam hakkıdır. Tutuksuz yargılanma esastır. Tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Tutuklu olan kişilerin sağlıkları ciddi tehlike altında ise yetkili merciler derhal harekete geçmeli ve tedavileri hasta yakınlarının gözetiminde yapılmalıdır" demişti.