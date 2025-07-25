Bakan Kurum, orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit verilerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Yangınların ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yaraların hızla sarılacağını ifade etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Kurum, ”Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar; Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında yaraları hızla saracağız” bilgisini verdi.