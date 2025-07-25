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Arel Gültekin’den EYOF’ta ikinci altın madalya

Arel Gültekin’den EYOF’ta ikinci altın madalya

Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 100 metre kelebekte altın madalya kazanarak organizasyondaki ikinci zaferini elde etti.

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Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Arel Gültekin, erkekler 100 metre kelebekte 53.61'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Arel Gültekin, EYOF 2025'te daha önce 200 metre kelebekte de altın madalya kazanmıştı.

Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den gümüş, Su Yüksel'den bronz

Üsküp'teki 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, atletizm erkekler 400 metre engellide 50.40'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Su Yüksel ise yüzme kızlar 100 metre kurbağalamada 1:12.00'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 18'e ulaştı.

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