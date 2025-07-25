Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun haftası: 1 Lider, 7 Gün

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun programı içeren “1 Lider, 7 Gün” başlıklı bir video yayımladı.

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece bir haftalık zaman diliminde gerçekleştirdiği yoğun programı kamuoyuyla paylaşan “1 Lider, 7 Gün” başlıklı bir video yayınladı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet yönetimindeki kararlılığı, liderlik vizyonu ve temposu bir kez daha gözler önüne serildi.

18-19 TEMMUZ

Videoya göre, Erdoğan 18 Temmuz’da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Subaylar Mezuniyet Törenine katılarak genç subayların mezuniyet heyecanına ortak oldu. Ertesi gün, 19 Temmuz’da Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle buluşarak sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konularında önemli mesajlar verdi.

20 TEMMUZ

20 Temmuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun dış temaslarına sahne oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarette; Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Kuzey Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantılı yolların temel atma törenlerine katıldı. Aynı gün, KKTC Atatürk Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde de yer alarak Kıbrıs Türk halkına destek mesajı verdi.

23 TEMMUZ

23 Temmuz’da, Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamlesinin vitrini olan 7. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı (IDEF) ziyaret eden Erdoğan, aynı gün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek diplomasi trafiğini sürdürdü.

24 TEMMUZ

24 Temmuz’da, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık eden Erdoğan, aynı gün Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katılarak güvenlik güçlerine moral verdi.

AK Parti tarafından yayımlanan bu video, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece bir haftalık sürede sağlık, savunma, gençlik, diplomasi, parti çalışmaları ve güvenlik alanlarında eşzamanlı yürüttüğü faaliyetlerle bir liderin nasıl sahada, masada ve vizyonda aynı anda yer aldığını ortaya koydu.