İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’da ele başılığını Ü.E.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüphelinin tutuklandığını ve 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ü.E.’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyururken; yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan, 2 adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını Ü.E.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin tutuklandığını ve 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’da ele başılığını Ü.E.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 24 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda elebaşının da arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı

Şüphelilerin çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, İstanbul’da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

İki otele de el konuldu

21 şüpheli tutuklanırken 5’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 16.2 milyon dolar değerinde olan, 2 adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu. Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.