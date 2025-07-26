Tam bir vahşet! Eve gelen eşi buldu meğer kız arkadaşını...

Denizli'den gelen haber kan dondurdu. Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine çağırdığı kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, iş çıkışı evine dönen Cennet Ö, eşi Ali Ö'yü iple asılı halde, Nurcan Ö'yü ise yerde hareketsiz şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.
Öldürüp intihar etmiş
Adrese giden polis ekipleri Ali Ö'nün, arkadaşı olduğu belirtilen Nurcan Ö'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından iki ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.