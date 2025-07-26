Düğün sonrası atılan havai fişekler yangına neden oldu

Ankara'da düğün sonrası sokakta atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın paniğe neden oldu.Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesinde bir sokakta düğün sonrası havai fişek atıldı.
Havai fişeklerden birinin yerde patlaması sonucu, atım yapılan alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can veya mal kaybı olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.