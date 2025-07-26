Kamu işçileri greve gidiyor

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 7. ay geride kalırken, 600 bini aşkın kamu işçisinin ücret artışı konusunda henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Müzakerelerin tıkanması üzerine sendikalar grev ilanlarına başladı. İlk fiili grevin, 1 Ağustos’ta Eti Maden’e bağlı bor işletmelerinde işletmelerinde başlayacağı duyuruldu.

Abone ol

Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendikalar grev kararlarını ilan etmeye başladı.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, bazı maden sahaları ve demiryolu işletmelerinde grev kararları alındı. Grev ilanlarının kapsamı genişliyor; Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve enerji sektöründeki bazı kamu işletmelerinde 28-29 Temmuz tarihlerinde grev kararlarının ilan edilmesi planlanıyor.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ilk fiili grev 1 Ağustos Cuma günü başlayacak. Grev, Eti Maden bünyesindeki bor işletmelerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Maden-İş Sendikası'na bağlı toplam 1.511 işçi, 1 Ağustos itibarıyla iş bırakacak.

Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç’te bulunan bu işletmelerde, yıllık 1 milyar 380 milyon euro değerinde üretim yapılıyor. Sadece ihracata yönelik çalışan bu tesislerde stoklu üretim yapılmadığı belirtilirken, grevin tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta hükümet, toplu sözleşme sürecine ilişkin üçüncü ve son teklifini sundu. Buna göre, 2025’in ilk 6 ayı için önerilen zam oranı yüzde 17’den yüzde 24’e yükseltildi.