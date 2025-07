Tarih eğitiminde zirve buluşması İlber Ortaylı ve Mehmet İpşirli aynı kadroda

İstanbul Medipol Üniversitesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli gibi duayenlerin ders vereceği yeni İngilizce Tarih Programı ile ezber bozuyor. Seçkin öğrencilere aylık 40 bin TL'ye varan rekor burs ve yurt dışı imkânları sunulurken, Türkiye'de bir ilk olan Nurettin Topçu Doktora Bursu ile de geleceğin akademisyenleri desteklenecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2025-2026 akademik yılında başlayacak yeni İngilizce Tarih Programı'nı duyurdu. Tamamen İngilizce yürütülecek program, öğrencilere yalnızca tarihsel bilgi sunmakla kalmayıp küresel bir vizyon ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Program, Türkiye'nin en saygın tarihçilerinden oluşan akademik kadrosu ve rekor düzeydeki burs imkânlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI: “BİZ ZAMANIMIZDA BÖYLE BİR NİMET GÖRMEDİK”

Programın duayen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bölümün kuruluş felsefesini ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: “Bu sene kurulan bu bölümün kurucu hocalarından biriyiz. Türk tarihini incelemenin bazı zorlukları vardır. Örneğin, altı sene sonra 600. doğum yılını kutlayacağımız Fatih Sultan Mehmet; Arapçayı, Farsçayı ve Eski Yunancayı çok iyi bilen dahi bir hükümdardı. Tarihi yapanlar bu seviyedeyken, tarihi inceleyenlerin de bu donanıma yatkın olması gerekir. Biz işte böyle bir eğitim hedefliyoruz. Bu nedenle programa birinci sınıftan itibaren yoğun lisan eğitimiyle başlayacağız. Öğrencilerimiz dünya tarihinin ana branşlarını ve Osmanlı medeniyetinin idari, askeri ve kültürel temellerini öğrenecekler. Sadece tarihçiler değil; tıp, mühendislik, hukuk ve işletme gibi alanlardaki parlak öğrenciler de gelip burada okuyabilirler. Bu öğrencilere belli bir aşamadan sonra yurt dışında doktora yapmaları için yıllık 40 bin dolarlık burs imkânı sağlanıyor. Açıkçası biz kendi zamanımızda böyle bir nimet görmedik.”

HİKÂYE ANLATMAYACAK, GELECEĞE YÖN VERECEĞİZ”

Osmanlı tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, programla ilgili duyduğu heyecanı ve hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Medipol Üniversitesi Tarih Bölümü'ne gelecek öğrencilerden çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyor, büyük bir heyecan duyuyoruz. Çünkü burada hedefimiz basit bir hikâye anlatıcılığı değil, analitik düşünceyle geleceğe yön verecek bir tarihçilik anlayışı oluşturmak. Unutmamalıyız ki bizim tarihimiz, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli bir parçasıdır. Bu vizyonla yetiştireceğimiz öğrencilerimizin, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktoralarını tercihen yurt dışında yapmalarını arzu ediyoruz. Üniversitemiz bu yolda onlara gereken her türlü desteği sağlayacak.”

TARİHİN DEVLERİ AYNI ÇATI ALTINDA

Medipol Tarih Programı, akademik kadrosuyla adeta bir “yıldızlar geçidi” sunuyor. Türkiye'de tarih denince akla ilk gelen isimlerden Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Osmanlı tarihçiliğinin duayeni Prof. Dr. Mehmet İpşirli'nin yanı sıra Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Demirel ve Dr. Öğr. Üyesi Yahya Nurgat gibi alanının önde gelen isimleri yer alıyor. Akademik ekibi Arş. Gör. Abdullah Karaarslan, Arş. Gör. Şeyma Nur Temel ve Arş. Gör. Fatih Doğan tamamlıyor. Programın danışma kurulu ise Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Cemal Kafadar, Princeton Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, The University of North Carolina at Chapel Hill’den Prof. Dr. Cemil Aydın, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Rutgers Üniversitesinden Doç. Dr. Nükhet Varlık ve İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Mustafa Özel gibi uluslararası çapta tanınan isimlerle dikkat çekiyor. Bu yapı, öğrencilere küresel bir akademik ağın kapılarını aralıyor.

ÖĞRENCİYE MAAŞ GİBİ BURS: AYLIK 40 BİN TL VE ULUSLARARASI FIRSATLAR

Program, başarıyı ödüllendiren cömert burs sistemiyle öne çıkıyor. Sözel puan türünde ilk 250’ye giren öğrencilere, hazırlık dahil öğrenim süresi boyunca 7 ay boyunca aylık 40 bin TL burs verilecek. Bu öğrenciler ayrıca tüm masrafları üniversite tarafından karşılanmak üzere İngiltere veya Amerika’daki seçkin üniversitelerde yaz okulu imkânı bulacak. İlk 1000'e giren diğer öğrenciler de aylık 40 bin TL bursun yanı sıra yurt, yemek ve kitap desteğinden faydalanacak. Program kapsamında verilecek üç yıllık Arapça eğitimini pekiştirmek için Ürdün, Mısır veya Suudi Arabistan’da düzenlenecek dil kurslarının masrafları da yine üniversite tarafından karşılanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: NURETTİN TOPÇU DOKTORA BURSU

İstanbul Medipol Üniversitesi, yalnızca lisans eğitimiyle sınırlı kalmıyor. Sosyal bilimler alanında yetkin araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlayan ve Türkiye'de bir ilk olan Nurettin Topçu Yurtdışı Doktora Bursu ile lisans mezunlarına uluslararası bir kariyer yolu açıyor. Bu burs, dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birinde doktoraya kabul alan mezunlara beş yıla kadar yıllık 40 bin ABD doları destek sağlıyor.

DERS ZİLİ, İSTANBUL'UN TARİHİ SOKAKLARINDA ÇALACAK

Roma'dan Osmanlı'ya sayısız medeniyetin izini taşıyan İstanbul, Medipol Tarih öğrencileri için adeta bir açık hava laboratuvarına dönüşecek. Dersler; arşiv, müze, kütüphane ve saha gezileriyle desteklenerek öğrencilerin teorik bilgiyi pratikle birleştirmesi ve tarihi bizzat yerinde deneyimlemesi sağlanacak.

GELECEĞİN DİPLOMAT VE AKADEMİSYENLERİ YETİŞECEK

Program, akademik kariyerin yanı sıra mezunlarına diplomasi, medya, kültür politikaları, yayıncılık ve sivil toplum gibi geniş bir yelpazede kariyer imkânları sunacak şekilde tasarlandı. Öğrenciler ayrıca hukuk, psikoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi popüler alanlarda çift anadal ve yandal yaparak donanımlarını artırma fırsatına da sahip olacak.