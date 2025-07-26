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Savunma sanayisinde tarihi gün! 48 KAAN satışı için imzalar atıldı

Savunma sanayisinde tarihi gün! 48 KAAN satışı için imzalar atıldı

Türkiye savunma sanayi alanında tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Endonezya'ya Milli muharip uçağı KAAN satışında ilk imzalar atıldı.

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TUSAŞ, Endonezya ile savunma sanayi alanında tarihi bir adım daha attı. Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında, 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihracatını resmen duyuruldu. Anlaşma, Cumhuriyet tarihinin savunma sanayii alanında en büyük ihracatı olma niteliği taşıyacak.

Uçakların tamamı 120 ay içinde teslim edilecek

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, mutabakat muhtırası üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını da içeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN ihracat planlarını ilk kez Haziran ayında duyurmuştu. Anlaşma kapsamında uçakların tamamı 120 ay içinde teslim edilecek ve jet motorları Türkiye’de üretilecek.

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