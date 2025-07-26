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Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, araç ikiye ayrıldı.

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M.E.B. (20) idaresindeki 44 AHT 135 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı - Resim: 0

Kazada otomobil ikiye ayrılırken sürücü ağır yaralandı.

Ambulansla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.B daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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