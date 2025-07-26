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Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! 23 milyon liralık dolandırıcılık suçlaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! 23 milyon liralık dolandırıcılık suçlaması

İstanbul Arnavutköy'de arazi satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur E.Y'nin Arnavutköy'de bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalarında S.Ö. ile olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! 23 milyon liralık dolandırıcılık suçlaması - Resim: 0

Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, çalışmaların devamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan'ı da gözaltına aldı.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! 23 milyon liralık dolandırıcılık suçlaması - Resim: 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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