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Karaman’da acı olay!' 23 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Karaman’da acı olay!' 23 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Karaman’da 23 yaşındaki Ramazan Gökmen isimli genç serinlemek için girdiği Göksu nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Karaman’da 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği Göksu nehrinde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Bucakışla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökmen (23), serinlemek için Bıçakçı köprüsü mevkiinde Göksu nehrine girdi. Bir süre sonra Gökmen’in suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Gökmen’in cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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