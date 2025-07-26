Hanzala gemisi kritik noktaya yaklaşıyor

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Hanzala gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya yaklaşıyor.

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İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya yaklaşıyor.

FFC'nin Youtube hesabında gemi içinden canlı yayın yapılıyor ve anlık radar görüntüleri paylaşılıyor.

FFC'nin verdiği bilgiye göre, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in müdahale ettiği noktaya yaklaşan geminin saat 16.00 civarı bu noktaya ulaşması bekleniyor.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.