BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
HABER /  GÜNCEL

Hanzala gemisi kritik noktaya yaklaşıyor

Hanzala gemisi kritik noktaya yaklaşıyor

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Hanzala gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya yaklaşıyor.

Abone ol

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya yaklaşıyor.

FFC'nin Youtube hesabında gemi içinden canlı yayın yapılıyor ve anlık radar görüntüleri paylaşılıyor.

FFC'nin verdiği bilgiye göre, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in müdahale ettiği noktaya yaklaşan geminin saat 16.00 civarı bu noktaya ulaşması bekleniyor.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 59 bin 733’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 59 bin 733’e yükseldi
Aynı hastanede çalışan doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı!
Aynı hastanede çalışan doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı!
Doğancı Tüneli hizmete açıldı: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düştü!
Doğancı Tüneli hizmete açıldı: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düştü!
Musa Sarıaslan son yolculuğuna uğurlandı!
Musa Sarıaslan son yolculuğuna uğurlandı!
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde saatte 23 konut inşa ediyoruz
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde saatte 23 konut inşa ediyoruz
MHRS'de yeni dönem başladı! Aile hekimi muayenesi zorunlu olacak
MHRS'de yeni dönem başladı! Aile hekimi muayenesi zorunlu olacak
Düğün günü ölümden dönen kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer ailedenmiş...
Düğün günü ölümden dönen kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer ailedenmiş...
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
Suriye: SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında ilerleme yok
Suriye: SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında ilerleme yok
Karaman’da acı olay!' 23 yaşındaki genç nehirde boğuldu
Karaman’da acı olay!' 23 yaşındaki genç nehirde boğuldu
Savunma sanayisinde tarihi gün! 48 KAAN satışı için imzalar atıldı
Savunma sanayisinde tarihi gün! 48 KAAN satışı için imzalar atıldı
İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı
İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı