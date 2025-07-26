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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Resim: 0

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın sonucu dumanların Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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