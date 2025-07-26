Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı

Ehliyetini yenilemeyenler için son 5 gün kaldı. 2016 yılından önce alınmış sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yapmayan sürücüler, hem idari para cezasıyla karşılaşacak hem de yeni ehliyet için daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin geçerliliği, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan vatandaşlar, sadece 15 TL karşılığında yeni çipli ehliyetlerini alabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak bu tarihten sonra yenileme maliyeti ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı ehliyete sahip olanlar sürücüler için bu tutar 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.