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Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...

Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...

Mersin'de anne Türkan Söylemez ile kızı Aygül Çınar evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken evden kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi aranıyor.

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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan 5720 Sokak'ta evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ANNE VE KIZI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Eve gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise... - Resim: 0

ŞÜPHELİ KAYINBİRADER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.

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