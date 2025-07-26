BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na AK Parti ve MHP'den destek

CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na AK Parti ve MHP'den destek

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında yaşanan AVM krizi sonrası 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin yetki konusunda AK Parti ve MHP'den destek alan CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci resmen başlatıldı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanark, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü.

AVM KRİZİNDE AK PARTİ VE MHP GRUBU, BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK VERDİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi. 3 parselin satış yetkisinden çıdatılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
TRT'de projeye başlayacaktı: Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı...
TRT'de projeye başlayacaktı: Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı...
Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...
Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...
Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...
Tayland ve Kamboçya Savaşı 3. gününde: Yaklaşık 180 bin kişi yerinden oldu
Tayland ve Kamboçya Savaşı 3. gününde: Yaklaşık 180 bin kişi yerinden oldu
Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...
Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı
MHP'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu
MHP'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu
14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini öldürdü
14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ağabeyini öldürdü
Doğancı Tüneli açıldı: 15 dakikalık yol 3 dakikaya indi
Doğancı Tüneli açıldı: 15 dakikalık yol 3 dakikaya indi
MHP lideri Devlet Bahçeli: YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması kabul edilemez
MHP lideri Devlet Bahçeli: YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması kabul edilemez
Antalya'da yeni orman yangını çıktı
Antalya'da yeni orman yangını çıktı