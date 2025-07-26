Ankara Eymir yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Eymir’deki yangının kontrol altına alındığını, Antalya’nın Gazipaşa ve Serik ilçeleri ile Mersin Silifke’de çıkan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı ayrıca Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı ayrıca, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.