BIST 10.542
DOLAR 40,55
EURO 47,05
ALTIN 4.326,44
HABER /  GÜNCEL

Ankara Eymir yangını kontrol altına alındı

Ankara Eymir yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Eymir’deki yangının kontrol altına alındığını, Antalya’nın Gazipaşa ve Serik ilçeleri ile Mersin Silifke’de çıkan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı ayrıca Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı ayrıca, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şaban Sevinç: Komisyon iktidarın kontrolünde
Şaban Sevinç: Komisyon iktidarın kontrolünde
Hakan Fidan: Balkanlarda istikrar önceliğimiz
Hakan Fidan: Balkanlarda istikrar önceliğimiz
Sicilya'da yangın paniği! Turistler adayı terk etti
Sicilya'da yangın paniği! Turistler adayı terk etti
Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi...
Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi...
Niğde'de korkunç kaza! Silah kazara ateş aldı 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de korkunç kaza! Silah kazara ateş aldı 1 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na AK Parti ve MHP'den destek
CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na AK Parti ve MHP'den destek
TRT'de projeye başlayacaktı: Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı...
TRT'de projeye başlayacaktı: Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı...
Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...
Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...
Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı...
Tayland ve Kamboçya Savaşı 3. gününde: Yaklaşık 180 bin kişi yerinden oldu
Tayland ve Kamboçya Savaşı 3. gününde: Yaklaşık 180 bin kişi yerinden oldu
Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...
Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Kan donduran cinayetin faili ise...