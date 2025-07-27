BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın transfer listesindeydi Flamengo kadrosuna kattı

Beşiktaş'ın transfer listesindeydi Flamengo kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, İtalya'nın Milan takımından Emerson Royal'i kadrosuna kattı.

Abone ol

Flamengo Kulübü, 26 yaşındaki sağ bek ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında, transferin 9 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ülkesinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, İspanya'da Real Betis, Barcelona ve İngiltere'de Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu​​​​​​​, geçen sezon başında Milan'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen Emerson, Milan kariyerinde 26 maça çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz
Cevdet Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz
Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı Edirne'ye ulaştı
Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı Edirne'ye ulaştı
Aselsan entegre etti 1 yılda 25 milyon dolar tasarruf sağlandı
Aselsan entegre etti 1 yılda 25 milyon dolar tasarruf sağlandı
Korkmaz Karaca'dan dikkat çeken Tom Barrack analizi
Korkmaz Karaca'dan dikkat çeken Tom Barrack analizi
BBP Genel Başkanı Destici, Minguzzi ailesini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Minguzzi ailesini ziyaret etti
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kaçak oyuncak ve telefon operasyonu
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kaçak oyuncak ve telefon operasyonu
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi
Özgür Özel baltayı taşa vurdu Hakan Fidan'ın sözleri sonrası çok sert yanıt
Özgür Özel baltayı taşa vurdu Hakan Fidan'ın sözleri sonrası çok sert yanıt
Baş dönmesini hafife almayın
Baş dönmesini hafife almayın
Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak
Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman dizisi final yapacak
Oğlunun düğününde şoke eden görüntü eltisi içeçeğine ilaç koydu
Oğlunun düğününde şoke eden görüntü eltisi içeçeğine ilaç koydu
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi
Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi