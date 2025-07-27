Beşiktaş'ın transfer listesindeydi Flamengo kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, İtalya'nın Milan takımından Emerson Royal'i kadrosuna kattı.Abone ol
Flamengo Kulübü, 26 yaşındaki sağ bek ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında, transferin 9 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Ülkesinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, İspanya'da Real Betis, Barcelona ve İngiltere'de Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon başında Milan'a transfer oldu.
Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen Emerson, Milan kariyerinde 26 maça çıktı.