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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı havadan ve karadan büyük bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir." ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım - Resim: 0

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