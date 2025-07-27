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Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu

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Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu

Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından tabancayla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.

Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi.

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Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - Resim: 2

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - Resim: 3

Zanlının kimliği tespit edildi

Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

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Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu - Resim: 4

Cinayeti itiraf etti

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

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