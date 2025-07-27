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Şehit Hayrullah Hamit Karaman'a veda! Acılı anneyi bakan teselli etti

Şehit Hayrullah Hamit Karaman'a veda! Acılı anneyi bakan teselli etti

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

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Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin annesi ve babası taziyeleri kabul etti.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesini teselli etti.

Şehit Hayrullah Hamit Karaman'a veda! Acılı anneyi bakan teselli etti - Resim: 0

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Karaman'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Hayrullah Hamit Karaman'a veda! Acılı anneyi bakan teselli etti - Resim: 1

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirilmişti.

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