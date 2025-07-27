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Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı

Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını, 3'ünün tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili tutuklamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ORMAN YANGINLARINA 3 TUTUKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, "Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." 

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