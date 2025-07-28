Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 3 ildeki yangına müdahale sürüyor

Yurt genelinde artan sıcaklıklarla birlikte birçok ilde orman yangınları meydana gelirken, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'ta alevlerle mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Abone ol

Yurt genelinde etkili olmaya başlayan yüksek sıcaklıklar beraberinde orman yangınlarını da getirdi. Bursa'nın Gürsu, Kestel ve Orhaneli ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edilirken Harmancık ilçesinde de alevler yükseldi. Vatandaşlar yangın bölgesinden tahliye ediliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yangınların 6'ncı gününe girilirken ekiplerin alevleri söndürme çabaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan yangına ise ikinci gününde aralıksız müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

HARMANCIK'TA ALEVLER YÜKSELDİ, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri de tahliye ediliyor.

Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

ORHANELİ-HARMANCIK KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜRSU VE KESTEL'DEKİ YANGINLARA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, günün ağarmasıyla havadan müdahaleyle yeniden başlandı.

Öğle saatlerinde etkisinin azaldığı belirtilen yangın, belirli bölgelerde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen, bazı ev ve ahırlara yaklaşan alevler sebebiyle havadan müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

KARABÜK'TEKİ YANGININ BEŞİNCİ GÜNÜNDE ALEVLER SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor.

Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 600'den fazla personelle müdahale ediliyor.

Çalışmalara Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya ve çevre illerden gelen arazözlerle iş makineleri de destek veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir yangınla karşı karşıya olunduğunu, tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Görgel, şöyle devam etti:

"Dün 2 helikopterimiz vardı, bugün 6 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Kahramanlarımızdan Allah razı olsun, gezdiğimiz her bölgede yangını söndürmek için çalışıyorlar. Toplamda 3 ev ve 1 ahır yandı. Onun dışında bir kaybımız yok çok şükür. Yangının söndürüldüğü bölgelerde boşaltılan evlerimizde de vatandaşlarımız tedbirli bir şekilde hanelerine geçmeye başladı.