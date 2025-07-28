Ailesi sinir krizi geçirdi! 21 yaşındaki Ömer'in feci ölümü

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.Abone ol
Arkadaşlarıyla serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmaların ardından yeri tespit edilen Memişoğlu, kurbağa adam ekibiyle yürütülen ortak çalışma sonucu göle girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.