İsrail'in el koyduğu Hanzala gemisinde yeni gelişme: Kabul ettiler

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda el koyulan Hanzala gemisindeki 3 aktivist, derhal sınır dışı edilmeyi kabul etti.

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Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı Hanzala gemisinde bulunan aktivistler ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İsrail ordusu tarafından dün el koyularak İsrail’deki Aşdod Limanı’na çekilen gemide bulunan 21 kişiden 3’ü, derhal sınır dışı edilmeyi kabul etti.

İsrail merkezli insan hakları kuruluşu Adalah, İsrailli yetkililerin aktivistlere iki seçenek sunduğunu belirterek, "Ya sözde 'gönüllü sınır dışı edilmeyi' kabul edecekler ya da gözaltında kalmaya devam edecekler. Sınır dışı edilmeyi beklerken devam eden tutukluluklarının gözden geçirilmesi için bir mahkemeye çıkacaklar" dedi.

Sınır dışı edilmeyi kabul eden aktivistlerin İtalyan, ABD’li ve Fransız olduğunu aktaran Adalah, Fransız aktivistin Fransa parlamento üyesi Gabrielle Cathala olduğunu belirtti. Aktivistlerin önümüzdeki saatlerde İsrail'den ayrılmaları bekleniyor.

Adalah, ABD-İsrail vatandaşı olan aktivistler Bob Suberi ve Huwaida Arraf'ın İsrail polisi tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını aktardı. Sol görüşlü Fransız milletvekili Emma Fourreau'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivistin ise gönüllü sınır dışı belgesini imzalamayı reddettiğini ifade eden Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulduklarını ve hakim karşısına çıkmayı beklediklerini açıkladı.

Gemide bulunan diğer 4 kişinin de tutuklu olduğu ve özel avukat tuttukları belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail işgali altındaki Filistin’in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembolik bir çizgi karakter olan Hanzala’nın adını taşıyan gemi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya’nın güneyinden ayrılarak Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail, Gazze’ye yardım götüren bir diğer FFC gemisi Madleen’i de Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede uluslararası sularda alıkoymuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak İsrail’e götürülmüş ve daha sonra sınır dışı edilmişti.