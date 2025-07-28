Bursa'daki yangında sabotaj iddiası! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde aracıyla ormanlık alanda görülen ve yangını başlattığı iddia edilen U.A. adlı şüpheli yakalandı. Aracının kasasından benzin bidonu çıkan şüpheli gözaltına alınırken, vatandaşlar şüpheliyi linç etmek istedi. Öte yandan yangını çıkardığı iddia edilen U.A.'nın eski asker olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği öne sürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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BURSA' da devam eden orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu. Karadan ve havadan yangına müdahale ederken, orman yangınını çıkardığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Benzin bidonu ile yakalandı

Ormanlık alanda Afyonkarahisar plakalı bir araçla görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan U.A. (30) isimli şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracını park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalandı.

U.A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip şüpheliyi linç etmek istedi. Emniyet binası önünde toplanan halk, 'Bize verin onu' diyerek tepki gösterdi.

Bacağındaki ve kolunda sargı bezleri vardı

Öfkeli kalabalık polis tarafından güçlükle sakinleştirilirdi. Şüpheli şahıs ise bacağındaki ve kolunda bulunan sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa 'evde yandı' cevabını verdi.

Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Öte yandan şüpheliyle ilgili FETÖ iddiası da dikkat çekti. U.A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürüldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir"

ifadelerine yer verdi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk: Bu bir sabotajdır

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ten kentteki orman yangınlarına ilişkin flaş bir iddia geldi. Yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katılan Öztürk, yangın alanından uzakta yeni bir sabotaj girişimine tanık olduklarını söyledi.

Öztürk, "Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu bir sabotajdır. Bursa’nın ciğerlerine kastediliyor" dedi.

Tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Öztürk, "Bu işin arkasında kimler varsa tek tek ortaya çıkarılmalı. Sadece yangını değil, bu alçaklığı da söndürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.