BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,05
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti.

Abone ol

Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye tabancayla ateş etti.

Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Resim: 0

Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu
Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı
Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı
Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Beşiktaş’ın yeni transferi Jurasek, tepkilerin ardından hesabını kapattı
Beşiktaş’ın yeni transferi Jurasek, tepkilerin ardından hesabını kapattı
Mehmet Çek: AK Parti'de 'resmi' paylaşımlara düzenleme geliyor
Mehmet Çek: AK Parti'de 'resmi' paylaşımlara düzenleme geliyor
Serkan Fıçıcı'dan The Economist’in Erdoğan eleştirisine sert yanıt
Serkan Fıçıcı'dan The Economist’in Erdoğan eleştirisine sert yanıt
Beykoz’daki orman yangını söndürüldü
Beykoz’daki orman yangını söndürüldü
Daltonlar çetesinin üyesi dahil 9 suçlu Türkiye’ye getirildi
Daltonlar çetesinin üyesi dahil 9 suçlu Türkiye’ye getirildi
UEFA'dan Arda Kardeşler'e Şampiyonlar Ligi elemelerinde görev
UEFA'dan Arda Kardeşler'e Şampiyonlar Ligi elemelerinde görev
Rusya: ABD’nin ültimatomları savaşa yol açabilir
Rusya: ABD’nin ültimatomları savaşa yol açabilir