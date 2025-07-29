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Serkan Fıçıcı'dan The Economist’in Erdoğan eleştirisine sert yanıt

Serkan Fıçıcı'dan The Economist’in Erdoğan eleştirisine sert yanıt

İngiliz dergisi The Economist’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına gazeteci Serkan Fıçıcı’dan sert tepki geldi. Fıçıcı, yabancı basının Türkiye’nin egemenliğini kabul etmekte zorlandığını belirterek, muhalefetin dış destek arayışlarının da millet tarafından karşılık bulmayacağını vurguladı.

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İngiliz dergisi The Economist, Türkiye’de muhalefet liderlerinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakipleri tutuklandı. Sandıkla yenemediği muhalefeti, yargı yoluyla saf dışı bırakıyor” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Serkan Fıçıcı, söz konusu paylaşımı alıntılayarak sert tepki gösterdi. Fıçıcı, “Düğmelerine basılmış yine! Hedefleri Erdoğan… Ama dertleri Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bir devlet olduğunu kabul edememek” diyerek, yabancı basının Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Fıçıcı ayrıca, muhalefetin dış destek arayışlarına da değinerek, “Muhalefet dış destek talepleri karşılık buluyor diye sevinmesin. Millet çoğunluğu, bazıları gibi ‘teslim olalım rahat edelim’ aptallığına hiç prim vermedi, yine vermeyecek” ifadelerini kullandı.

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