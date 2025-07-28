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Bakan Kurum’dan Manavgat yangını mesajı

Bakan Kurum’dan Manavgat yangını mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını sosyal medya hesabından anarak, yangında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin hatırlatma yaparak paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: 

"4 yıl önce bugün çıkan Manavgat yangınında kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.

Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu.

Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık.

O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak; bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz."

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