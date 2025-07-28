Kabine sonrası Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İhmali olan hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, orman yangınlarında yitirilen şehitleri andı. Erdoğan, "Orman yangınlarında ihmali ve sorumluluğu olanlar hesap verecek" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 14.10'da başladı. Yaklaşık 2.5 saat süren kritik toplantı sona erdi. Kabine'nin ana gündem maddesi, son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları oldu. Bunun yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki açlık krizi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Orman yangınlarında ihmali ve sorumluluğu olanlar hesap verecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'GEREKEN YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ve sıvı kaybından şehit olan askerlerimizle ilgili soruşturma devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır.

Milletimizin duası ve desteğiyle mücadelemizi azimle sürdürüyoruz

Türkiye savunma güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Milletimizin duası ve desteğiyle mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Aklıyla gayretiyle Türkiye Yüzyılı inşasına destek olan herkese şükranlarımı iletiyorum.

Son toplantımızdan bu yana neler yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ettik. İnşası tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. Kurmaylık eğitimlerini tamamlayan 241 subayımızı tebrik ediyorum. Camilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde kahraman şehitlerimizi yad ettik. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanlarında olacağız.

IDEF 2025’in açılışını yapmak üzere İstanbul’daydım. Fuarımıza yönelik ilgi yoğundu. 103 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 231 heyet iştirak etti.1491 firma 5 bine yakın ürününü sergiledi. 120 bin kişinin ziyaret ettiği bu muhteşem organizasyonda ürünlerimiz büyük beğeni topladı.

IDEF 2025’te 270 imza töreni düzenlenmiş imzaların yüzde 65’i ihracat odaklı olmuştur. Bir taraftan caydırıcılığımızı artırma diğer taraftan kendi projelerimizi hayata geçirme azmimizi teyit ettik.

Ana muhalefet partisi başkanının şikayet ettiği ülkesini kapalı kapılar ardından sahip çıktığını iddia etmesi eğer doğruysa kıymetli bir adımdır. Biz bundan rahatsız olmayız. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz kendilerini tebrik etmekten yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar.

Yakın çevremizde krizler savaşlar artarak devam ederken barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya Ukrayna savaşında barışı savunan bir politika benimsedik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. 23 Temmuz’da yapılan üçüncü tur müzakerelerde savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Savaşın artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl müzakere masası İstanbul’da kurulduysa barış masası da yine Türkiye’de kurulacak bu kanlı savaş noktalanacaktır.

Rüşvet ve yağma düzenlerini deşifre ettiği için polis ve yargı mensuplarının hedef haline getirilmesine müsamahamız yoktur. Hükümet olarak bölgemizde barış için çabalarken kendi içimizde huzuru zedeleyen sorunların üzerine de kararlılıkla gidiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda milletimizin projesidir. Bu hayalin adım adım gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Girdiğimiz bu yol demokrasisiyle de ekonomisiyle de bizi güçlü Türkiye’ye ulaştıracaktır.

Süreç ilerledikçe zihindeki soru işaretleri kaybolmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde iyimserlik havası hakimdir. Sürecin şeffaf ve en geniş katılımla devam etmesine ehemmiyet veriyoruz. Meclis'teki partilerin katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik. MİT Başkanımız çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye’nin terör prangasından kurtulma mücadelesi farklı hesaplara kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğru tarafında konumlanması milletimizin de beklentisidir. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır. İşbirliği çağrımızı yineliyoruz.

Orman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı.

Ormanlarımızı 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip ediyoruz. Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediliyor.

İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Dünyada 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağı da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin göstergesidir. Yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

Devam eden 2 yangın dışında diğerlerinin tamamını kontrol altına aldık. Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe ödedik ödüyoruz. Sabotaj ve aksıtlar da var. 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır. Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen bir şahıs yakalanmıştır. Kestel'de görev yapan tankerin kaza yapması sonucu şehit olan 3 gönüllümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

İlave tedbirler almayı sürdüreceğiz. Bu bir savaş bir yeşil vatan müdafası. Bu sinsi düşmana karşı gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siyasi rant devşirmeye çalışan fırsatçılara rağmen yapacağız. Bu savaşı milletimiz olmadan kazanamayız.

Ormanlarımızı 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip ediyoruz. Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediliyor. İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Dünyada 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağı da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin göstergesidir. Yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

Devam eden 2 yangın dışında diğerlerinin tamamını kontrol altına aldık. Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe ödedik ödüyoruz. Sabotaj ve aksıtlar da var. 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır. Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen bir şahıs yakalanmıştır. Kestel'de görev yapan tankerin kaza yapması sonucu şehit olan 3 gönüllümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

İlave tedbirler almayı sürdüreceğiz. Bu bir savaş bir yeşil vatan müdafası. Bu sinsi düşmana karşı gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siyasi rant devşirmeye çalışan fırsatçılara rağmen yapacağız. Bu savaşı milletimiz olmadan kazanamayız.