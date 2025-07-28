Diyanet Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in dolar işi! Rüşvet değil sadakaymış

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in, görüntülerdeki dolarlara izahat getirdi. Ahmet Daştanbek bunun rüşvet değil sadaka olduğunu ileri sürdü.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in, rüşvet aldığına yönelik para sayma görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntülerde Ahmet Daştanbek'in rüşvet olarak aldığı iddia edilen 270 bin doları saydığı görülüyordu.

Ahmet Daştanbek para saydığı sırada görüntüye alındığından kuşkulanıp, “Kayıt mı ediyorsun?” dediği duyuluyordu.

Rüşvet değil sadakaymış

Olay görüntülerin ardından Ahmet Daştanbek, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak, görüntülerdeki paraların "Mekke'de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı " amaçlı olduğunu ileri sürdü. Ahmet Daştanbek, saydığın paranın 270 bin değil 10 bin dolar olduğunu da öne sürdü.

Parayı bir hayırsever verdi

Paranın kendisine bir hayırsever tarafından iletildiğini savunan Daştabek, açıklamasında, 10 bin dolarlık paranın kaynağını şöyle açıkladı:

-"2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla U. Turizm aracılığıyla gönderilmiştir."

Diyanet hesabına kaydettik

Ahmet Daştanbek, bu parayı almasının ardından dönemin muhasebe sorumlusunun odaya geldiğini ve parayı hesaba kayıt ettiğini ileri sürerek, tutanağın da Ankara'ya gönderildiğini savundu. Daştanbek, bu paranın Mekke'deki bir firma iletildiğini, yardım kolisi dağıtıldığını, bir bölümünün de sadaka olarak verildiğini de ileri sürdü.

Diyanet : Soruşturma başlattık

Söz konusu iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

- "Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir" .

Savcılık Soruşturma açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün konuyla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.