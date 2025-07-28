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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerden denize düştüğü bildirilen kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

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Konyaaltı Sahili'ndeki tatilciler, kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, durumu plajda görevli cankurtaranlara bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, bir erkeğe ait olan cesedin vücut ve baş bölgesinde derin yaralar bulunduğu tespit edildi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir - Resim: 0

Cesedin, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerden denize düştüğü bildirilen kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir - Resim: 1

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