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Fransa'da dehşet! Engelli pansiyonunda yangın çıktı ölü ve yaralılar var...

Fransa'da dehşet! Engelli pansiyonunda yangın çıktı ölü ve yaralılar var...

Fransa'da engelli kişilere tatil döneminde konaklama hizmeti veren pansiyonda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.

İTFAİYECİLER MÜDAHALE ETTİ

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile 68 itfaiyeci müdahale etti.

BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Charente Vali Yardımcısı Jean-Charles Jobart, yaptığı basın açıklamasında, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

12 ENGELLİ KONAKLIYOR

Açıklamada, kurtarılan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu, tamamının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Yangın çıkan pansiyonda işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

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