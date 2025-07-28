İstanbul barajlarında düşüş hız kesmeden devam ediyor

İstanbul’da yaz sıcaklıkları baraj doluluk oranlarını düşürdü. İSKİ verilerine göre, 28 Temmuz 2025 itibarıyla doluluk oranı yüzde 54,44’e geriledi. Bu oran 15 Temmuz’da yüzde 59,92 idi. Son 13 günde 5,48 puanlık azalma yaşandı.

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İstanbul’da yaz mevsiminin kurak ve sıcak geçmesi barajlardaki su seviyelerini hızla düşürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 28 Temmuz 2025 itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,44 oldu. Bu oran, yalnızca 13 gün önce, 15 Temmuz’da yüzde 59,92 olarak ölçülmüştü. Böylece 13 günde 5,48 puanlık bir azalma yaşandı.

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, 27 Temmuz günü İstanbul’a verilen toplam su miktarı 3 milyon 638 bin metreküp olarak kaydedildi. Bunun 3 milyon 222 bin metreküpü barajlardan, 416 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı.

Barajlar hızla boşalıyor

İstanbul’un toplam baraj depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp. Bugünkü doluluk oranıyla bu kapasitenin yalnızca yaklaşık 474 milyon metreküplük kısmı dolu. Yaz sıcaklarının etkisiyle su tüketimi artarken, barajlara düşen yağış miktarının sınırlı kalması düşüşü hızlandırıyor.

İSKİ’nin yayımladığı grafiklere göre, 28 Temmuz 2025 itibarıyla baraj doluluk oranı, geçen yılın (2023) aynı dönemine göre daha yüksek; ancak 2015–2022 arasındaki yıllara kıyasla belirgin biçimde düşük. 2023’te bu oran yalnızca yüzde 37 seviyesindeydi. Buna karşın 2015-2019 arasında doluluk genellikle yüzde 65–80 aralığında seyretti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre 25 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: yüzde 38,29

Büyükçekmece Barajı: yüzde 52,34

Darlık Barajı: yüzde 64,85

Elmalı Barajı: yüzde 70,92

Istrancalar Barajı: yüzde 31,88

Kazandere Barajı: yüzde 45,67

Pabuçdere Barajı: yüzde 48,06

Sazlıdere Barajı: yüzde 45,19

Terkos Barajı: yüzde 58,21

Ömerli Barajı: yüzde 55,4