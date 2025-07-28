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Eskişehir'de market sahibine palalı saldırı! Dehşeti böyle anlattı, saldırı sebebi inanılmaz

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde market sahibi Ramazan Bulut, önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği için palalı saldırıya uğradı. Saldırı anını anlatan Bulut, "'Yakarım, yıkarım, keserim. Seni kesmeye geldim' diyerek palayı salladı. Hatta vücudumda yara da var. Şu anda yeni pansuman yaptırdım" dedi. Saldırganın market sahibine palayla saldırdığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı'ndaki markete eriyen dondurmasını değiştirmek için gelip olumsuz yanıt alan çocuğun babası Aykut İ. tarafından palayla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 60 yaşındaki iş yeri sahibi Bulut, gazetecilere, olay günü markete gelen 7-8 yaşlarında bir çocuğun ekmek, içecek ve dondurma aldıktan sonra ayrıldığını söyledi.

Aynı çocuğun yaklaşık 10 dakika sonra tekrar geldiğini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Çocuk dondurmayı beğenmeyip, değiştirmek istediğini söyledi. Dondurmanın eridiğini söyledim. Dondurmanın bu şekilde kabul edilmeyeceğini söyledim. Çocuk çıktı, gitti. Kısa bir zaman sonra dedesiyle geldiler. Dedesi 'Nasıl değiştirmezsin? Değiştirmek zorundasın' dedi. Ben de dondurmanın erimiş olduğunu bu şekilde kabul edilemeyeceğini söyledim. Tehdit ederek 'burayı yıkarım, burayı kapattıracağım' şeklinde konuşarak gitti."

Eskişehir'de market sahibine palalı saldırı! Dehşeti böyle anlattı, saldırı sebebi inanılmaz - Resim: 0

Bulut, olaydan 5 dakika sonra elinde palayla birinin markete girdiğini dile getirerek, müşterisi olan palalı saldırgan Aykut İ'yi ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

Aykut İ'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren Bulut, "'Yakarım yıkarım, keserim. Seni kesmeye geldim' diyerek palayı salladı. Hatta vücudumda yara da var. Şu anda yeni pansuman yaptırdım. Göğsümde ve elimde var." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de market sahibine palalı saldırı! Dehşeti böyle anlattı, saldırı sebebi inanılmaz - Resim: 1

Erenköy Mahallesi Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut ise yaşanan talihsiz olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bu arada şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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