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Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu!

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Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu!

Haluk Bilginer (70) ile genç meslektaşı Melisa Döngel'in (25) 'Sekizinci Aile' dizisinde partner olması büyük yankı uyandırmıştı... Bilginer, Döngel ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere cevap verdi.

Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu! - Resim: 1

Usta oyuncu önceki akşam Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden olan kızı Nazlı Bilginer ile Sıla'nın Harbiye'deki konserine gitti. 

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Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu! - Resim: 2

ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU

Angelina Jolie ile rol aldığı 'Maria' filminin ardından 'Sekizinci Aile' adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Haluk Bilginer bir süredir ortalarda görünmüyordu.

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Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu! - Resim: 3

"SOSYAL MEDYAYI FAZLA TAKİP ETMEYİN"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilginer, 'Sekizinci Aile'deki partneri Melisa Döngel ile ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere dair "Sosyal medyayı fazla takip etmeyin bence" ifadelerini kullandı.

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Haluk Bilginer çok eleştirilen partnerliği hakkında ilk kez konuştu! - Resim: 4

Dizide bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in (70) kendisinden 45 yaş küçük olan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

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