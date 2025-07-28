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İsrail'de intihar eden askere bir yenisi daha eklendi

İsrail'de intihar eden askere bir yenisi daha eklendi

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli bir yedek asker evinde intihar etti.

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Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ariel Meir Taman isimli yedek askerin dün İsrail'in güneyindeki Ofakim kentindeki evinde intihar ettiği kaydedildi.

Taman'ın Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli olduğu aktarıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında kaydedilen artışa dikkati çekildi.

Bu ay aktif görevde bulunan 6 askerin intihar ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden İsrail askeri sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.

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