Gündüz vakti yol kesip haraç istediler! O şahıslar cezasız kalmadı...

Esenyurt'ta yol kesip gelip geçenden haraç alan 2 şahıs, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan ve sosyal medyada "Yol kesip haraç kestiler" başlığıyla paylaşılan gasp olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntülerde yer alan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu, 2 şahıs gasp ettikleri saat ve cüzdanla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, başka bir iş yerine ait olduğu belirlenen çalıntı bir dizüstü bilgisayar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çocuklarla ilgili soruşturma sürüyor.