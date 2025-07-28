BIST 10.588
DOLAR 40,55
EURO 47,32
ALTIN 4.337,81
HABER /  EKONOMİ

Sigaraya bir zam daha geldi bugün itibariyle bu marka sigara 85 lira oldu

Sigaraya bir zam daha geldi bugün itibariyle bu marka sigara 85 lira oldu

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından belli olan ÖTV zammı alkol ve sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. Captain Black sigara grubu bugün itibariyle zammı yansıttı ve bir paket sigara 85 lira oldu.

Abone ol

Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Captain Black sigara grubunun zamlı fiyatları şöyle:

Captain Black Navy Blue Conpact: 85 lira
Captain Black Sky Blue Conpact: 85 lira
Captain Black Sky Blue Slims: 85 lira
Captain Black Navy Blue King Size: 85 lira

Sigaraya bir zam daha geldi bugün itibariyle bu marka sigara 85 lira oldu - Resim: 0
Captain Black Sky Blue King Size: 85 lira

ÖNCEKİ HABERLER
Pep Guardiola kariyerine ara verecek! Kararını bu sözlerle duyurdu
Pep Guardiola kariyerine ara verecek! Kararını bu sözlerle duyurdu
Bir ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha...
Bir ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha...
AB'den e-ticaret şirketi Temu'ya suçlama
AB'den e-ticaret şirketi Temu'ya suçlama
Muğla'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu
Muğla'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu
Gündüz vakti yol kesip haraç istediler! O şahıslar cezasız kalmadı...
Gündüz vakti yol kesip haraç istediler! O şahıslar cezasız kalmadı...
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol yapacağız
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol yapacağız
Orman yangınlarında son durum! Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı
Orman yangınlarında son durum! Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı
DEM Partili Koçyiğit'in 'Terörsüz Türkiye' rahatsızlığı
DEM Partili Koçyiğit'in 'Terörsüz Türkiye' rahatsızlığı
Kamu toplu iş sözleşmelerinde anlaşma çıkmadı Türk-İş grev kararını astı
Kamu toplu iş sözleşmelerinde anlaşma çıkmadı Türk-İş grev kararını astı
Sivas'ta vücuduna kene yapışan kadın öldü
Sivas'ta vücuduna kene yapışan kadın öldü
Türk Eximbank ile Kuveyt Türk arasında ihracatçılara yönelik işbirliği
Türk Eximbank ile Kuveyt Türk arasında ihracatçılara yönelik işbirliği
Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı
Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı