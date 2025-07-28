Sigaraya bir zam daha geldi bugün itibariyle bu marka sigara 85 lira oldu

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından belli olan ÖTV zammı alkol ve sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. Captain Black sigara grubu bugün itibariyle zammı yansıttı ve bir paket sigara 85 lira oldu.Abone ol
Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.
TBYD Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Captain Black sigara grubunun zamlı fiyatları şöyle:
Captain Black Navy Blue Conpact: 85 lira
Captain Black Sky Blue Conpact: 85 lira
Captain Black Sky Blue Slims: 85 lira
Captain Black Navy Blue King Size: 85 lira
Captain Black Sky Blue King Size: 85 lira