Tat Gıda 8. Dijital Tarla Günü etkinliği Bursa'da gerçekleştirildi

Tat Gıda, gelenekselleştirdiği 8. Dijital Tarla Günü etkinliğini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki domates tarlasında gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kent protokolünün, sektör temsilcilerinin ve çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat'ın moderatörlüğünde "Sürdürülebilir Tarım" paneli gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, tarımın geleceğini şekillendirecek tüm kesimlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti.

Memiş, düzenledikleri etkinliğin, sadece sektörel bir buluşma olmadığını, tarımda dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve inovasyonun nasıl sahaya yansıdığını birlikte deneyimledikleri açık bir fuar alanı olduğunu aktardı.

Amaçlarının, teknolojinin imkanlarını, ülke çiftçisinin hizmetine sunarak birlikte büyümenin ve Türk tarımını daha da geliştirmenin yollarını aramak olduğunu vurgulayan Memiş, Tat Gıda'nın 1967'den bu yana Türk çiftçisiyle birlikte kazanarak büyüdüğünü kaydetti.

Memiş, geldikleri noktada üretimi daha akıllı, daha verimli ve daha doğa dostu hale getirmek için çalıştıklarının altını çizerek, tarımın sadece toprakla değil, teknolojiyle büyüdüğünü paylaştı.

Tat Gıda'nın toplam 15 bin dekarlık alanda dijital tarım uygulamalarını hayata geçirdiğine işaret eden Memiş, sensör teknolojileri, yapay zeka destekli çözümler, mobil toprak analizleri, dron teknolojileri ve uydu destekli bitki sağlığı izleme sistemleri gibi yenilikleri önce kendi arazilerinde denediklerini, ardından çiftçilerin kullanımına sunduklarını aktardı.

Memiş, çiftçilerini de bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirdiklerinin altını çizdi.

"Topluma ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayış"

Konuşmasında, tarımda yeşil enerji kullanımına da dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"AB destekli PV4Plants Projesi ile birlikte AgriPV sistemini domates üretiminde hayata geçirdik. Bu sistem sayesinde güneş panelleri altında hem tarımsal üretim yapıyor hem de elektrik üreterek çevresel etkimizi azaltıyoruz. Manisa'da kurduğumuz ve Afyonkarahisar'da 2025'te devreye alacağımız güneş enerjisi santralleriyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 97'sini güneşten karşılamayı planlıyoruz. Sözleşmeli tarım modeliyle çiftçilerle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurduk. Bu modelle çalıştığımız üretici sayısı 1000'e ulaştı. Bugün burada attığımız her adım, bugünün olduğu kadar yarının dünyasının da sorumluluğunu taşıyor. Tarımdan sanayiye, üretimden ihracata kadar tüm değer zincirinde doğaya, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz Dijital Tarla Günü, sadece bir teknoloji buluşması değil, aynı zamanda vizyon, ilham ve dayanışma günüdür."

"Tüm değer zincirinde dijitalleşmeyi hedefliyoruz"

Tat Gıda Dijital Tarım Teknolojileri Uzmanı Zeynep Dilan Deniz de dijital tarımı yalnızca teknolojik bir yatırım olarak değil, veriye dayalı, bilinçli ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçişin temel taşı olarak gördüklerini ve çiftçiden tüketiciye kadar tüm değer zincirinde dijitalleşmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Tat Gıda'nın yürüttüğü dijital okuryazarlık eğitimlerine de dikkati çeken Deniz, bu yıl itibarıyla Ege Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle 250 genç çiftçiye ulaştıklarını ve teknolojiyle barışık yeni nesil üretici profili oluşturmanın öncelikleri olduğunu aktardı.

"Firmalar ve çiftçiler birlikte hareket etmeli"

BASF Tarım Çözümleri Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Mustafa Yüksel ise özellikle son yıllarda Türkiye'de artan kuraklık ve ani iklim değişikliklerinin tarımsal üretim üzerinde olumsuz etki yarattığını aktardı.

Yüksel, iklimin öngörülemez hale geldiğini, kaynak kullanımının doğru yönetilmek zorunda olunduğunu ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru kaynağı kullanarak üretim yapmanın zaruri hale geldiğinin altını çizdi.

"Firmalar ve çiftçiler birlikte hareket etmeli"

BASF/Nunhems Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Önder Yılmaz, tarımsal üretimde dijitalleşmenin, yerel koşullara uygun tohum seçiminin ve çiftçi-sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekerek, firmaların ve çiftçilerin birlikte hareket ederek, verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapısına geçişi hızlandırması gerektiğine değindi.

Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat ise tarımda bilgi ve veri paylaşımının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ve verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve çiftçiye sahada uygulanabilir şekilde sunulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Umut Yiğit de İş Bankasının tarım bankacılığı faaliyetlerini "milli görev" olarak gördüklerini aktardı.

Yiğit, tarımın ancak bilgi, teknoloji ve finansal kaynakların birlikte ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir hale gelebileceğini aktararak, İş Bankasının tarım bankacılığına yaklaşımında önceliği bilgiye verdiğini, kadın çiftçileri desteklemek ve çocuklara tarımı sevdirmek amacıyla çeşitli sosyal projeler yürüttüklerini aktardı.

Tat Gıda ile sözleşmeli çiftçi ve ziraat mühendisi Selçuk Eraslan ise üretimde verimliliği artırmanın yolunun teknoloji ve doğru bilgi kullanımından geçtiğini vurgulayarak, çiftçiliğin sadece tarlada çalışmaktan ibaret olmadığını, su yönetimi, erken uyarı sistemleri, gübreleme yöntemleri gibi birçok başlık altında bilgiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.