Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 1'i ağır 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Kırsal Değirmendere Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına müdahaleye giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen itfaiye aracı, kontrolden çıkarak aynı mevkide devrildi.
Kazada, araçtaki itfaiye personeli F.K, H.K. ile H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan H.Ö, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.