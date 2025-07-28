BIST 10.557
DOLAR 40,56
EURO 47,24
ALTIN 4.319,64
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? En fazla işlem yapanlar...

Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? En fazla işlem yapanlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 363 bin liraya çıktı.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 363 bin lira, en yüksek 4 milyon 371 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 363 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 360 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 782 milyon 271 bin 221,48 lira, işlem miktarı ise 408,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 56 milyon 163 bin 608,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Atasay Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine sonrası Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İhmali olan hesap verecek
Kabine sonrası Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İhmali olan hesap verecek
ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
Hanzala Gemisindeki aktivistler İsrail'de açlık grevinde
Hanzala Gemisindeki aktivistler İsrail'de açlık grevinde
Orman yangını hassasiyeti! Kocaeli'de mangal yakan 58 kişiye ceza...
Orman yangını hassasiyeti! Kocaeli'de mangal yakan 58 kişiye ceza...
Diyanet Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in dolar işi! Rüşvet değil sadakaymış
Diyanet Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in dolar işi! Rüşvet değil sadakaymış
Ekrem İmamoğlu'na bir kötü haber daha! Yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'na bir kötü haber daha! Yüksek lisans diploması iptal edildi
Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
2025 fındık işçi yevmiyesi belli oldu! Yemek dahil ve yemek hariç rakam...
2025 fındık işçi yevmiyesi belli oldu! Yemek dahil ve yemek hariç rakam...
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu! Falezlerden düşen kişiye ait olabilir
Fransa'da dehşet! Engelli pansiyonunda yangın çıktı ölü ve yaralılar var...
Fransa'da dehşet! Engelli pansiyonunda yangın çıktı ölü ve yaralılar var...
TÜRK-İŞ'ten Karayolları Genel Müdürlüğü'nde grev kararı
TÜRK-İŞ'ten Karayolları Genel Müdürlüğü'nde grev kararı
Tat Gıda 8. Dijital Tarla Günü etkinliği Bursa'da gerçekleştirildi
Tat Gıda 8. Dijital Tarla Günü etkinliği Bursa'da gerçekleştirildi