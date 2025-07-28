Hanzala Gemisindeki aktivistler İsrail'de açlık grevinde

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistler, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevine başladıklarını duyurdu. Aktivistlerin tutuldukları hapishanede duruşmaları yapılırken, bazı isimlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

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İsrail tarafından uluslararası sularda durdurularak ülkeye getirilen Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistlerin, açlık grevine başladıkları bildirildi. İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde duruşmalarının yapıldığı belirtildi. Aktivistler, bu kararlarını şu sözlerle ifade etti:

"Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez."

Adalah, aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulmalarına rağmen ülkeye yasa dışı girmişler gibi muamele görmelerinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, gözaltılarının yasa dışı olduğunu ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti. Açıklamada, aktivistlerin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulacağı belirtilirken, bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali (Fas) adlı aktivistlerin sınır dışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.



Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau da X hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığını doğruladı. Fourreau, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir."

Hanzala gemisi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşanmaya başladığı bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden gemi, teknik hazırlıklarını 15-20 Temmuz tarihleri arasında Gallipoli Limanı'nda tamamlamış ve 20 Temmuz'da 10 farklı ülkeden 21 aktivistle birlikte Gazze'ye doğru yola koyulmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz'un son saatlerinde gemiye uluslararası sularda müdahale edilmiş ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti. Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı anlar kaydedilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.