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ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor

ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Kılavuzun, 30 Temmuz'da adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.

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