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Valilik duyurdu! Kentte mesire alanlarına giriş yasaklandı

Valilik duyurdu! Kentte mesire alanlarına giriş yasaklandı

Gaziantep Valiliğince 17 Ağustos'a kadar kentteki mesire alanlarına giriş yasaklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimi ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ülke genelinde büyük orman yangınlarının meydana gelmesi akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın korunması için giriş ve çıkışların belli saatler arasında serbest olduğu piknik alanlarına da (mesire alanları ve orman parkları) muhtelif risklerin bertaraf edilmesi adına 28.07.2025 tarihinden 17.08. 2025'e kadar giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

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